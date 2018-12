Hoje às 19:05 Facebook

Objetivo é incentivar "toda a comunidade" a instalar estes equipamentos destinados a pessoas com mobilidade reduzida.

A Assembleia Municipal de São Brás de Alportel aprovou por unanimidade a isenção de taxas de ocupação do espaço público para as rampas de acessibilidade, destinadas ao uso de pessoas com mobilidade condicionada.

