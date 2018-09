Passaporte EN2 já está à venda em São Brás e só custa um euro

Hoje às 13:16 Facebook

O Passaporte EN2, que pretende incentivar turistas nacionais e estrangeiros a percorrer esta estrada que percorre todo o país, já está à venda em São Brás de Alportel.

Atravessado pela EN2, São Brás de Alportel está contemplado no Passaporte EN2, uma edição da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 que passou também a estar à venda em São Brás de Alportel - no Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal e no Ponto de Informação Turística (no Centro de Artes e Ofícios) em pleno centro histórico da vila.

