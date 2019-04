Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de pessoas assistiram à festa.

É uma tradição antiga (as origens remontam ao século XVI) que, este ano, se voltou a cumprir. A Festa das Tochas Floridas saiu à rua, no Domingo de Páscoa, em São Brás de Alportel, com os homens a entoar a centenária ladainha: "Ressuscitou como disse! Aleluia, aleluia, aleluia!".

Leia mais em Sul Informação