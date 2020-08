São Brás de Alportel celebra juventude com novo espaço de coworking

Hoje às 16:57 Facebook

São Brás de Alportel, em Faro, celebra o Dia Internacional da Juventude, que se comemora esta quarta-feira, dia 12 de agosto, com a inauguração de um novo espaço coworking, a pensar na população jovem do concelho.

O equipamento, situado na Avenida da Liberdade, "é especialmente dirigido aos jovens do concelho que querem aventurar-se no mundo do trabalho com projetos próprios" e foi inaugurado esta quarta-feira, por Madalena Feu, delegada Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), segundo a Câmara de São Brás de Alportel.

Trata-se de "um espaço adaptado para acolher cinco projetos individuais que podem usufruir de apoio administrativo e ​​​​​​​receção de correspondência, equipamento de projeção para formações e outras atividades, espaço de arquivo, sala de reuniões, copa e arrumos, wc acessível e placa de identificação exterior".

