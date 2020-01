Hoje às 19:42 Facebook

O Sul Informação esteve no CNRLI situado na serra de Silves para falar com quem lá trabalha.

É "um equilíbrio fino" e uma tarefa de grande responsabilidade, que nunca pára, mas basta falar por alguns minutos com um trabalhador do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI) para perceber o orgulho e paixão que sente por estar a contribuir para o salvamento de uma espécie.

