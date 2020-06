Feira Medieval de Silves já tem data marcada em 2021

Hoje às 18:59 Facebook

Já há data marcada para a Feira Medieval de Silves de 2021. O evento vai decorrer entre os dias 10 e 19 de agosto. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Câmara Municipal, que se viu obrigada a cancelar a edição deste ano do certame, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

O cancelamento "do maior evento do concelho" foi justificado "pela importância da salvaguarda da saúde pública num período em que as regras de distanciamento social, etiqueta respiratória e uso de máscara ganham maior expressão no combate à pandemia provocada pela Covid-19", sublinha a autarquia, em nota de imprensa.

Rosa Palma, presidente da Câmara de Silves, salienta que "o ano de 2020 ficará marcado para sempre nas nossas almas como um ano de luta contra um inimigo invisível, mas também como um ano de reflexão, reinvenção, esperança e reação perante a adversidade. Reflexão, porque o mundo há muito necessitava de parar para refletir. Reinvenção, porque urge redefinir práticas, processos e vivências. Esperança, porque temos sempre de acreditar em nós, na nossa capacidade de construir o futuro e, de coração cheio de coragem, reagir energicamente".

