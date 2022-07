Fogo no concelho de Silves em resolução. A2 reaberta ao trânsito

JN/Agências Hoje às 09:38 Facebook

O incêndio que deflagrou na segunda-feira na freguesia de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, distrito de Faro, entrou em fase de resolução às 9 horas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS).

Às 9.20 horas desta terça-feira, o fogo, que deflagrou perto da localidade do Fica Bem, na freguesia de São Marcos da Serra, concelho de Silves, no distrito de Faro, mobilizava 597 operacionais, com o apoio de 204 meios terrestres e nove meios aéreos.

A A2 já foi reaberta ao trânsito.

Na segunda-feira, fonte do CDOS de Faro disse à Lusa que "face à progressão das chamas", a Proteção Civil pediu à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.