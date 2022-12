Homem morre atropelado no IC1 em Silves

J. A. S. Hoje às 10:03 Facebook

Um homem de 45 anos morreu, este domingo, após ser atropelado no IC 1, na zona de Monte das Pitas, em Silves.

O alerta para o acidente foi recebido pelos bombeiros de Messines às 06.40 horas.

A vítima, de nacionalidade portuguesa, estava a circular na estrada quando foi colhida por um automóvel.

O condutor do veículo ligeiro afirmou que no momento do acidente existia muito nevoeiro no local.

Os bombeiros acorreram ao local com três viaturas. Também a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Albufeira foi acionada, mas o óbito foi declarado no local, de acordo com Rui Vieira, segundo comandante dos bombeiros de Messines.

A GNR está a investigar o acidente.