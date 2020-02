Idosa morre após queda durante discussão com o marido

Marisa Rodrigues Hoje às 18:24 Facebook

Uma mulher morreu, esta quarta-feira, na sequência de um desentendimento com o marido, em Armação de Pera, no concelho de Silves. O homem tentou o suicídio e foi hospitalizado. A Polícia Judiciária está a investigar.

O homem, de 76 anos, disse à GNR que se desentendeu com a mulher, de 73, e que a empurrou para se defender de uma tentativa de agressão. A vítima terá caído e batido com a cabeça na cómoda do quarto. Depois ligou para o filho a contar o que aconteceu e foi este quem ligou à GNR.

Quando chegou ao local, o filho encontrou o pai a tentar suicidar-se com um cinto enrolado no pescoço.

A GNR contactou a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação.

O homem foi encaminhado para o hospital por apresentar alguns ferimentos e para avaliação psiquiátrica.