Uma viatura ligeira a arder na Via do Infante, na zona de Silves, obrigou ao corte da circulação na A22 no sentido Faro-Portimão.

O incidente ocorreu cerca das 14 horas deste sábado, , disse à agência Lusa fonte do Comando Geral da GNR. Ainda não foi possível perceber se há vítimas associadas ao sinistro.