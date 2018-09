Três crianças entre os 8 feridos resultantes de um acidente em Silves

JN Hoje às 17:04, atualizado às 17:12 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros fez, na tarde deste domingo, oito feridos, entre eles três crianças, no IC1, na zona de Forninhos, em Silves.

Um dos feridos recusou transporte hospitalar e as restantes vítimas, segundo apurou o JN junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro (CDOS), foram transportadas para os hospitais do Sul de Albufeira e de Portimão.

O alerta foi dado pelas 14.41 horas e, no local estiveram oito viaturas e 16 operacionais dos bombeiros de Sines, Monchique e Silves, uma ambulância do INEM e a GNR.

O trânsito circula com normalidade.