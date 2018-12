EN124 cortada devido a colisão que fez dois feridos graves em Silves

Hoje às 18:52 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 124, em Silves, no Algarve, provocou esta segunda-feira três feridos, um ligeiro e dois em estado grave, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O alerta foi recebido às 16.48 horas e a Estrada Nacional 124 (EN124) permanecia cortada às 18.17 horas, sublinhou a fonte do CDOS de Faro à agência Lusa, sem adiantar qualquer previsão para a reabertura da via.

Para o local do acidente, que se registou no sentido Lagoa/Silves da EN124, foram enviadas 10 viaturas e 22 operacionais, entre elementos dos bombeiros de Silves, de São Bartolomeu de Messines e de Lagoa, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Os feridos foram assistidos pelas equipas de emergência e transportados depois para unidades do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, "um com ferimentos ligeiros e dois com gravidade", referiu ainda a fonte do CDOS.