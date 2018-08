Governo investe meio milhão para que linces regressem a Silves em novembro

Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

Não foi tarde, nem foi cedo, foi "na altura certa" que os 29 linces do Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (CNRLI), em Silves, foram de lá retirados.

O centro foi evacuado no passado dia 8 de agosto, para evitar que os animais pudessem ser vítimas do incêndio que entrou nas instalações e destruiu parte dos cercados, precisamente o local onde estes vivem. Esta segunda-feira, o ministro do Ambiente visitou o equipamento, o único em Portugal dedicado à recuperação desta espécie em vias de extinção, para ver os estragos causados pelo fogo e anunciar um investimento de cerca de 500 mil euros, a avançar o mais rápido possível, para reconstruir o que as chamas destruíram e proceder a algumas melhorias.

Leia mais em Sul Informação