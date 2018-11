Há uma equipa que anda pela serra de Silves "à caça" da diabetes entre os idosos

Hoje às 17:14 Facebook

A equipa do projeto "Diabetes na Serra de Silves" percorre os caminhos de terra da freguesia de São Marcos da Serra para cuidar dos seus doentes.

"Tem aí a medicação do Senhor Diamantino?", pergunta a jovem médica, de bata branca, à senhora idosa. "Está aqui tudo dentro deste saquinho, acho que é isto que eles está a tomar", responde a senhora, depois de remexer numa gaveta do móvel da sala, numa casa térrea muito bem cuidada da aldeia de Boião, freguesia de São Marcos da Serra, no interior do concelho de Silves.

