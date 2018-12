Hoje às 15:44 Facebook

A Baía de Armação de Pêra pode vir a tornar-se uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário.

Pelo menos essa é a intenção da Câmara de Silves, da Universidade do Algarve, através do CCMAR, da Associação de Pescadores de Armação de Pêra e da Junta de Freguesia daquela vila, que promoveram uma reunião de trabalho, na passada sexta-feira, para apresentar as bases deste projeto. A proposta deve ser entregue, ao Governo, no próximo ano.

