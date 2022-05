Um homem de 47 anos morreu, este sábado, na sequência do despiste do motociclo em que seguia no IC1, em São Marcos da Serra, concelho de Silves.

O alerta para o acidente foi dado às 16.27 horas, referiu, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

No local estiveram dez elementos, apoiados por quatro viaturas, dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, do INEM e da GNR.

As causas do despiste são desconhecidas.