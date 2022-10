Mulher de 48 anos morre em despiste na A2

Uma mulher, de nacionalidade brasileira, morreu, na tarde deste domingo, em consequência do despiste de um automóvel na A2 (Setúbal-Algarve), na zona de São Bartolomeu de Messines, à saída do Algarve. Do acidente resultaram ainda mais três feridos graves que seguiam na viatura.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou ao JN que o acidente aconteceu às 12.50 horas, ao quilómetro 224, no sentido sul-norte, quando, por razões desconhecidas, o condutor terá perdido o controlo da viatura, que embateu no separador central, antes de ser projetada para a berma.

Quando as equipas de socorro chegaram, a mulher de 48 anos estava já em paragem cardiorrespiratória e ainda chegou a ser pedido o helicóptero do INEM. No entanto, as manobras de reanimação no local revelaram-se infrutíferas, pelo que o meio aéreo foi dispensado.

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM. Os outros ocupantes da viatura, duas mulheres de 18 e 26 anos e um homem de 16, todos de nacionalidade brasileira, sofreram ferimentos graves e foram transportados para o Hospital de Portimão.

A via esteve cortada algum tempo e pelas 15 horas o trânsito encontrava-se ainda condicionado.