Mulher de 69 anos morre num despiste em Silves

Uma mulher de 69 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência do despiste de um carro na EN264, na localidade de Ladeira da Bernarda, freguesia de São Bartolomeu de Messines, Silves.

O óbito foi declarado no local, adiantou, ao JN, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

No automóvel seguiam ainda um homem, de 70 anos, e uma outra mulher, de 30, transferidos com ferimentos ligeiros para o Hospital de Portimão.

PUB

O alerta para o acidente foi dado às 18.25 horas, tendo o socorro sido prestado pelos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines e pelo INEM. A GNR tomou conta da ocorrência, conclui a fonte.

As causas do despiste ainda não são conhecidas.