Mulher de 95 anos morre afogada em cisterna no Algarve

Paulo Lourenço Hoje às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 95 anos morreu, ao início da noite desta quinta-feira, afogada numa cisterna, em São Bartolomeu de Messines, Silves, ao que tudo indica vítima de uma queda acidental.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou ao JN, que o alerta foi dado às 19..55 horas, dando conta de um acidente numa propriedade privada na localidade de Gateiras, uma localidade rural de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, GNR e uma Viatura Médica de Reanimação e Emergência (VMER).

As equipas de socorro conseguiram retirar a mulher da cisterna, mas já não foi possível salvá-la, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM.