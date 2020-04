Nasceram mais dois linces ibéricos no Algarve

Hoje às 18:28 Facebook

Há dois novos linces ibéricos algarvios. A lince Jabaluna deu à luz no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI), em Silves, esta segunda-feira, dia 6, e é a orgulhosa mãe dos dois primeiros filhotes a nascer no centro em 2020.

Esta foi a terceira vez que Jabaluna foi mãe. "Teve duas crias, aparentemente saudáveis, e uma cria que nasceu com pouca vitalidade e acabaria por não vingar após o parto", revelou o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que gere o centro.

Veja o vídeo do parto e leia mais em Sul Informação