Silves celebra Dia do Município com Amália, Cristóvam e homenagens

Silves, em Faro, vai assinalar o Dia do Município com um programa, de 2 a 4 de setembro, que inclui o concerto "Amália Inesquecível", um espetáculo de Cristóvam e homenagens.

O programa tem início no dia 2 de setembro, às 18 horas, com a homenagem aos atletas medalhados nas freguesias e uniões de freguesia do concelho.

No dia 3, Dia do Município, as celebrações vão ser marcadas pela comemoração dos 30 anos do Museu Municipal de Arqueologia de Silves, sessão que terá lugar às 17 horas e 30. No Castelo de Silves, também às 17 horas e 30, vai decorrer a homenagem municipal de mérito cívico com apontamentos musicais de Verónica Monteiro, Matt Lester e Tuka Moura. A programação deste dia vai culminar com o concerto "Amália Inesquecível", integrado nas comemorações do centenário de Amália, às 21 horas e 30, no mesmo local.

