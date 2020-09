Silves discorda da AMAL e prepara Feira de Todos os Santos

Hoje às 16:17 Facebook

A Câmara de Silves considera "prematuro" cancelar as feiras anuais e está "a preparar" a realização da Feira de Todos os Santos, a 1 de novembro. A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) decidiu não realizar as feiras este ano, devido à pandemia de covid-19, mas Rosa Palma, presidente do Município de Silves, não concorda com a decisão dos restantes municípios algarvios.

Rosa Palma explica: "ainda é cedo para tomar esta decisão. Vamos monitorizar a situação até à data. Ainda falta muito tempo. Há muitos eventos que estão a decorrer pelo país fora e estas pessoas também precisam de trabalhar".

A autarca garante que, mais perto da data da realização da Feira, que acontece no princípio de novembro, "iremos avaliar. Não quer dizer que se realize, mas consideramos prematura a decisão e estamos a preparar a realização da feira".

