Silves espalha mini bibliotecas comunitárias pelo concelho

O município de Silves passou a contar com mini bibliotecas comunitárias, em diferentes locais do concelho, de onde qualquer pessoa pode levar o livro que quiser, sem ter de se registar ou de se preocupar com prazos de devolução.

O "primeiro Livro Biblioteca nascido no concelho de Silves" é um projeto educativo e cultural, "de conceito simples, mas diferenciador, que pretende, de forma democrática e descentralizada, tornar os livros e a literatura acessíveis a toda a população", reconhece a Câmara de Silves, que dinamiza a iniciativa através da Biblioteca Municipal.

"«Leve, leia e devolva» é o mote subjacente a este projeto, de livre acesso, sem a presença de funcionários, nem prazos de devolução, porque o sistema é assente na confiança e na cidadania. Nestas Mini Bibliotecas, os leitores poderão encontrar livros de diversos estilos e temáticas, maioritariamente de ficção, dirigido a adultos, crianças e jovens, em língua portuguesa e estrangeira", acrescenta a autarquia.

