Silves lança vídeo para recordar os carnavais da história do concelho

Silves vai assinalar o Carnaval, que se comemora esta terça-feira, 16 de fevereiro, com o lançamento de um vídeo nas redes sociais que recorda "os emblemáticos carnavais que fazem parte da história do concelho".

O objetivo é que, "mesmo em tempo de confinamento, a alegria, a folia e a esperança de outros carnavais encham as casas de toda a comunidade".

A Câmara de Silves realça que, apesar do atual contexto sanitário, o município "não quer deixar de assinalar esta tradição que, em contexto normal, seria motivo de inúmeros festejos um pouco por todas as freguesias, com bailes, desfiles e outras atividades cheias de ritmo, cor e muita brincadeira".

