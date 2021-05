Colisão em Tavira causa quatro feridos, um em estado grave

JN/Agências Hoje às 08:48 Facebook

Uma colisão entre dois automóveis em Tavira, ao final da noite de segunda-feira, provocou um ferido grave e um ligeiro.

O alerta foi dado às 23.42 horas, após dois veículos ligeiros terem chocado na estrada municipal 515, em Tavira, no distrito de Faro, indicou fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve (CREPC).

Do acidente resultaram quatro feridos, dois dos quais transportados para o Hospital de Faro, acrescentou a mesma fonte.

"Duas pessoas foram assistidas no local e recusaram o transporte para a unidade hospitalar, e duas foram transportadas para o Hospital de Faro", incluindo "um ferido grave e um ferido leve", precisou.

No local estiveram 16 operacionais, apoiados por sete veículos, estando o trânsito já normalizado.