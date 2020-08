Hoje às 16:49 Facebook

A rubrica "Encontro com Autores", dinamizada pelo município de Tavira, em Faro, regressa no próximo dia 25 de setembro, com uma sessão com João Tordo, através da plataforma Zoom.

Para participar na sessão, que decorre a partir das 18 horas e 30,​​​​​​, os interessados deverão efetuar a sua inscrição, até dia 22 de setembro, através do e-mail biblioteca@cm-tavira.pt. O link vai ser disponibilizado na véspera da ação.

