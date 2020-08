Férias inclusivas lançam projeto de combate à pobreza infantil em Tavira

Hoje às 15:52 Facebook

Férias inclusivas, a decorrer já no atual mês de agosto, vão dar o pontapé de saída ao projeto "Educarte", uma iniciativa coordenada pela Fundação Irene Rolo que visa combater a pobreza infantil no concelho de Tavira, em Faro.

A primeira atividade deste projeto, um Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4ª Geração, destina-se a crianças e jovens tavirenses em situação de vulnerabilidade. "Num contexto de pandemia, reforçamos a importância deste tipo de ações, que visam oferecer um conjunto de atividades lúdicas aos destinatários, que se viram nos últimos meses privados das suas rotinas e contactos sociais", ilustra a Fundação Irene Rolo.

A Instituição Particular de Solidariedade Social tavirense realça "a importância do brincar no desenvolvimento psicossocial das crianças, assim como a relevância desta ação ao nível da conciliação familiar e profissional para os pais dos participantes".

