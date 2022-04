Um despiste de um trator agrícola causou um morto na aldeia de Vale Formoso, concelho de Tavira.

O homem, com 74 anos e de nacionalidade portuguesa, teve óbito declarado no local, por volta das 17.30 horas, tendo o alerta sido dado às 17.11 horas.

A operação contou com oito veículos e um total de 17 operacionais no local, pertencentes aos Bombeiros, GNR e INEM, tendo estado também presente a equipa de psicólogos do INEM.