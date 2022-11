Homem morre num despiste com carro de golfe

Inês Malhado Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um despiste fora de estrada, seguido de capotamento, que ocorreu na tarde deste sábado, na localidade da Mealha, em Tavira, provocou uma vítima mortal e um ferido leve.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro (CDOS Faro), um homem de 75 anos, oriundo da Suíça, e uma mulher com 71 anos, de nacionalidade portuguesa, despistaram-se num carro de golfe elétrico (espécie de buggy) que se capotou num terreno privado na localidade de Mealha, em Tavira. O alerta foi dado pelas 17.20 horas.

O homem não resistiu acabando por morrer e a mulher foi reencaminhada para o Hospital de Faro com ferimentos leves.

PUB

Ao local acorreram três veículos e dez operacionais dos Bombeiros Municipais de Tavira, da GNR e do INEM. Esteve também no local um helicóptero do INEM.