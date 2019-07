A22 reaberta e incêndio em fase de resolução em Tavira

Marisa Rodrigues Hoje às 18:33 Facebook

A A22, no Algarve, foi cortada ao trânsito, esta terça-feira, entre Tavira e Altura, devido ao fumo intenso proveniente de um incêndio, que lavra desde as 16 horas. A autoestrada foi entretanto reaberta e o fogo entrou em fase de resolução.

Sete meios aéreos e mais de 100 operacionais foram mobilizados para o combate às chamas numa zona de mato, em Eira da Palma, Tavira.

De acordo com o 2º Comandante Operacional Distrital, Abel Gomes, o incêndio chegou a ter duas frentes ativas, mas "um primeiro ataque musculado, com muitos meios para o local, fez com quem começassem a ceder, cerca de duas horas depois do alerta.

A autoestrada ficou cortada em ambos os sentidos. Uma medida tomada "por precaução devido ao fumo intenso que se faz sentir".

Apesar de estar a lavrar numa zona de mato, há algumas habitações dispersas, mas não há registo de evacuações.