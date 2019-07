Avião de combate a fogos amarou em barragem de Castro Marim

RS Hoje às 19:32, atualizado às 19:56 Facebook

Um avião de combate a incêndios amarou na Barragem de Beliche, no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, não tendo provocado vítimas.

Segundo disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a aeronave, que se encontrava estacionada na Base Aérea n.º 11, dirigia-se para o combate a um incêndio na freguesia de Cachopo, em Tavira, quando se deslocou à barragem de Beliche, para se reabastecer de água. Mas um "problema mecânico" terá feito com que o aparelho não conseguisse levantar voo novamente.

No avião, seguia só um piloto, que não ficou ferido no incidente, havendo a registar apenas danos materiais.

De acordo com comunicado entretanto divulgado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o meio aéreo acidentado é um "avião anfíbio médio FireBoss, de indicativo operacional Alfa 23, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais".

"O alerta foi dado às 18.40 horas, tendo sido acionados os meios de socorro, que de imediato reconheceram o local por forma identificar a localização do acidente", informa a nota.

"As causas do acidente serão apuradas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, entidade com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves", remata o comunicado.