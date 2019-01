Homem encontrado em rio de Tavira morreu no hospital

Marisa Rodrigues Hoje às 17:14 Facebook

Um homem, de 75 anos, que foi encontrado a boiar, esta terça-feira, no Rio Gilão, em Tavira, morreu. A vítima foi transportada em estado grave para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Vila Real de Santo, mas não resistiu.

O alerta foi dado às 14.52 horas por várias pessoas que passavam nas margens do rio junto ao cais de embarque para a ilha de Tavira.

Segundo fonte dos Bombeiros Municipais de Tavira, o homem não apresentava sinais de ferimentos, estava inconsciente e em paragem cardiorrespiratória, tendo sido transportado de ambulância para o SUB.

A Polícia Marítima de Tavira está a investigar as causas do incidente. A hipótese mais provável é a de queda acidental, sem intervenção de terceiros.