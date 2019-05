Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O "Museu Zero", o primeiro dedicado, em exclusivo, à arte digital em toda a Europa, vai nascer na Cooperativa Agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo, aldeia do concelho de Tavira.

O objetivo é "abrir em 2020" e o espaço terá exposições, com base na luz, imagem e som, bem como residências artísticas.

Leia mais em Sul Informação