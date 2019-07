Hoje às 16:19 Facebook

Tavira, a "cidade das igrejas", tem um novo vinho.

É uma Santíssima Trindade de vinhos (branco, tinto e rosé) com um único objetivo: ajudar a recuperar as 15 igrejas de Tavira. "Sete Cavaleiros do Castelo" é o nome deste vinho, lançado esta sexta-feira nas margens do Rio Gilão.

