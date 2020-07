Jazz, fado e cinema animam um "Verão em Tavira" que "cumpre todas as normas"

Hoje às 18:12 Facebook

Jazz, fado, música eletrónica e cinema. O "Verão em Tavira" volta na segunda quinzena de Julho, com um conjunto de iniciativas culturais que cumprem "todas as normas da Direção-Geral da Saúde".

Apesar da situação de pandemia, o Município de Tavira "considera que se deve continuar a apostar na cultura e nas diferentes formas de arte". Foi por isso que, num ano em que se comemoram os 500 anos de elevação de Tavira a cidade, a autarquia decidiu continuar com o "Verão em Tavira", cumprindo "todas as normas de higiene e segurança recomendadas pela DGS para este tipo de atividades".

O programa arranca esta quinta-feira, dia 16 de julho, com o Jazz no Palácio da Galeria, que vai decorrer, até dia 18, às 22 horas, no Pátio do Palácio da Galeria.

