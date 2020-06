Mostra de cinema ao ar livre de Tavira exibe Fellini, Buñuel e três estreias

Hoje às 18:45 Facebook

Clássicos de Fellini ou Luís Buñuel, mas também três estreias exclusivas. A mostra de cinema ao ar livre de Tavira celebra 20 anos, com uma programação que começa a 17 de junho e dura até 16 de agosto.

No total vão haver 12 sessões, sempre a partir das 21 horas e 30, nos Claustros do Convento do Carmo, em Tavira. A programação vai "percorrer clássicos e filmes de autor de edição recente", explica a organização.

O primeiro fim de semana vai acontecer em paralelo com o Festival Internacional de Cinema de Olhão. Em Tavira, vai ser possível assistir à estreia exclusiva em Portugal dos seguintes filmes: "Adoration", de Fabrice du Welz, "Out Stealing Horses", de Hans Petter Moland, e "The Good Girls", de Alejandra Márquez Abella.

