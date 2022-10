Recuperado no rio Gilão corpo que poderá ser de mulher desaparecida em Tavira

JN/Agências Hoje às 12:32 Facebook

As autoridades recolheram hoje do rio Gilão, em Tavira, um corpo que poderá ser da mulher que tinha sido dada como desaparecida há uma semana em Cabanas de Tavira (Faro), disse à Lusa fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, António Ramos, do comando territorial de Faro da GNR, disse que existe a possibilidade de o corpo ser da mulher desaparecida em 24 de setembro, contudo, ressalvou que a confirmação só será possível após a autópsia.

"Existe alguma degradação do corpo, pelo que não é fácil fazer já o seu reconhecimento", referiu o responsável, admitindo que "existe essa possibilidade [de ser da mulher desaparecida em Cabanas de Tavira]" e que decorrem ainda mais diligências.

De acordo com António Ramos, a família da mulher desaparecida - de cerca de 30 anos e que tinha alguns problemas do foro mental - já foi informada, tendo a Polícia Judiciária (PJ) estado no local onde o corpo foi recuperado.

No entanto, reiterou, "só depois das perícias será possível dizer se é a pessoa desaparecida".

O cadáver foi recuperado por elementos dos bombeiros e da Polícia Marítima, tendo sido transportado para o Gabinete Médico legal de Faro.

No dia seguinte ao seu desaparecimento, em 25 de setembro, o automóvel da mulher foi localizado ao lado da igreja de Cabanas de Tavira, tendo no seu interior o telemóvel, a identificação e dinheiro, segundo disse à Lusa na altura a mesma fonte da GNR.

As autoridades realizaram buscas no terreno até terça-feira, tendo a informação sobre o desaparecimento sido depois passado às patrulhas da GNR e de outras forças de segurança, que se mantiveram em alerta.

A GNR de Fátima, no distrito de Santarém, chegou a ser alertada para o surgimento de eventuais avistamentos ou pistas, já que a mulher tinha manifestado a intenção de se deslocar a Fátima.