Sobe para 18 número de trabalhadores agrícolas infetados em Tavira

Subiu para 18 o número de trabalhadores agrícolas infetados com Covid-19, em Tavira, no Algarve. Três estão internados no Hospital de Faro. Os casos menos graves (15) estão no Parque de Feiras e Exposições de Tavira para onde foram transportados pela Cruz Vermelha.

Os trabalhadores, de nacionalidade nepalesa e indiana, fazem parte de um grupo de 26 - 24 indianos e dois nepaleses - que viajou de Serpa, no Alentejo, para laborar na Cruz do Areal, na freguesia de Santo Estêvão, mas ainda não tinham iniciado a atividade.

Foram colocados a residir, todos juntos, num antigo estaleiro. No dia 1, um trabalhador desmaiou e foi hospitalizado, tendo sido confirmada a infeção por Covid-19. No sábado, surgiram mais cinco casos positivos e, no domingo, outros trabalhadores apresentaram sintomas. As autoridades decidiram testar todos os elementos do grupo e os resultados foram conhecidos esta segunda-feira.

Cinco desses membros já se encontravam em isolamento, na zona de apoio à população. De acordo com informação da equipa de saúde, encontram-se estáveis.

Em comunicado, a presidente da Câmara Municipal, Ana Paula Martins, confirmou que, "após os testes a todos os elementos, confirmaram-se mais doze casos positivos, dois dos quais foram, ontem (domingo), transportados pelo INEM para o hospital de Faro onde ficaram hospitalizados".

Os restantes "foram transferidos para a área de isolamento no Parque de Feiras e Exposições, onde por força da sua condição, estão em isolamento social, tendo para o efeito sido tomadas todas as medidas necessárias à sua comodidade e confinamento", acrescentou.

Os oito trabalhadores que testaram negativo estão no antigo estaleiro onde coabitam.