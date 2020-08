"Verão em Tavira" vai ter concertos de Capicua e de Vitorino

Hoje às 15:56 Facebook

O "Verão em Tavira" vai levar Vitorino, acompanhado por Zé Francisco, e a rapper Capicua, ao Parque do Palácio da Galeria, nos dias 7 e 8 de agosto [sexta-feira e sábado], respetivamente, às 22 horas.

Esta sexta-feira, dia 7 de agosto, Vitorino Salomé vai subir ao palco com o músico tavirense Zé Francisco, para apresentar o espetáculo "A Sul". No concerto vão ser apresentadas algumas das canções mais marcantes de Vitorino, nomeadamente, "Menina estás à janela" e "Queda do Império", mas também composições de Zé Francisco. O público pode contar também com "canções intemporais do repertório de Zeca Afonso", de acordo com a Câmara de Tavira.

No sábado, dia 8 de agosto, é a vez da rapper portuguesa Capicua trazer o seu novo espetáculo a Tavira. "Após anos de concertos, com repertório dos discos anteriores, Capicua faz um reset e começa nova tour com novo disco, nova formação e novo cenário", descreveu a autarquia.

