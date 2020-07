"Verão em Tavira" vai ter "Variações" no Palácio da Galeria

Hoje às 19:43 Facebook

A banda do filme "Variações" vai atuar no Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, esta sexta-feira, dia 24 de julho, às 22 horas, em mais um concerto do programa "Verão em Tavira".

Ao palco vão subir Sérgio Praia, o ator que interpreta o papel de António Variações no filme, bem como os músicos Duarte Cabaça, David Silva, Vasco Duarte e o produtor musical responsável pela banda sonora do filme, Armando Teixeira.

"Este projeto marca a estreia de Sérgio Praia como cantor e o regresso do músico, compositor e produtor Armando Teixeira que, através das cassetes de António Variações, deu corpo às músicas que ele gravara na garagem, com músicos amadores, no final dos anos 70", reconhece a Câmara de Tavira, que organiza o espetáculo.

