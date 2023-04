Corpo encontrado em Vila do Bispo. Norte-americano era único desaparecido na zona

O corpo de um homem foi encontrado a boiar, esta sexta-feira, junto à praia do Martinhal, em Sagres, concelho de Vila do Bispo. Está a ser equacionada a hipótese de se tratar do cidadão norte-americano, de 27 anos, que desapareceu há duas semanas noutra praia do mesmo concelho.

O cadáver foi encontrado cerca das 7 da manhã por um pescador que deu o alerta. Para o local foram acionados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e da Estação Salva-vidas de Sagres.

O corpo foi recolhido do mar pelos tripulantes da Estação Salva-vidas e levado até ao Porto da Baleeira, em Sagres. O óbito acabou por ser declarado no local pelo Delegado de Saúde. De seguida, foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo para o Gabinete Médico-Legal de Portimão.

PUB

Ao que o JN apurou, o cadáver está em avançado estado de decomposição, sendo apenas possível perceber que se trata de um homem. Irá ser sujeito a vários exames periciais para se chegar à identificação.

O norte-americano é o único desaparecido de que há registo naquela zona.