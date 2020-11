Detido homem suspeito de atingir duas pessoas a tiro em Vila do Bispo

Hoje às 18:07 Facebook

Um homem suspeito de atingir duas pessoas a tiro de caçadeira, em Vila do Bispo, Faro, foi detido por elementos do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária pela presumível prática do crime de homicídio na forma tentada.

O alegado agressor, um cidadão estrangeiro de 55 anos, "munido de uma arma de caça ilegal, desferiu dois disparos sobre dois homens que, resultado de desavenças, se haviam dirigido às imediações da casa do suspeito, para eventual ajuste de contas", segundo a Polícia Judiciária.

