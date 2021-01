Faro: Vila do Bispo está sem marcação de consultas "há mais de 50 dias"

Hoje às 16:41 Facebook

Desde o dia 2 de dezembro passado, que, no concelho de Vila do Bispo, "não são marcadas consultas médicas", denunciou Luís Miguel Paixão, presidente da Junta de Freguesia de Sagres.

O autarca explica que "esta situação deve-se a uma avaria no sistema informático, que impossibilita a marcação de novas consultas e o cancelamento das consultas já marcadas, porque o médico não tem acesso ao historial do doente". Ou seja, há mais de 50 dias que, no concelho de Vila do Bispo, "apenas são efetuadas as consultas do dia, renovações de baixas médicas e o receituário".

