Festival de Observação de Aves de Sagres marcado para outubro com vertente online

Sagres volta a receber o maior evento de natureza do país, o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza que este ano vai ter lugar de 2 a 5 de outubro e apresenta uma vertente online.

As inscrições para o evento abrem a 28 de julho, às 9 horas, sendo o programa divulgado no mesmo dia. Para além das habituais saídas de campo, passeios e ateliês, vai haver um rol de iniciativas online que permitirá que pessoas de todo o mundo participem em atividades como palestras e workshops, entre outras.

Tendo em conta a pandemia da covid-19, as atividades e espaços do festival vão ser adaptados para garantir a segurança de todos os participantes, seguindo as orientações da DGS.

