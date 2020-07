Inscrições para o Festival de Observação de Aves de Sagres abrem amanhã

Hoje às 18:10 Facebook

As inscrições para o maior evento de natureza do país, o 11.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres, Vila do Bispo, abrem amanhã, dia 28 de julho.

No evento, agendado para os dias 2, 3, 4 e 5 de outubro, os interessados vão encontrar dezenas de oportunidades para desfrutar do espetáculo da migração de aves e descobrir a natureza do barlavento algarvio. A par das saídas para observação de aves, golfinhos e até plantas, vão haver diversas atividades de dia e de noite, incluindo, pela primeira vez, alguns webinars.

O programa vai ficar online na página BirdWatching Sagres, e a organização recomenda que se inscreva o mais rapidamente possível, pois todos os anos há atividades que esgotam rapidamente.

