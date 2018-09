À procura dos humanos que habitaram o Algarve há 30 mil anos

09 Junho 2018 às 15:42 Facebook

Não há estátuas, nem moedas, nem cerâmica, nem muros. Os primeiros homens eram despojados, frugais e as suas atividades quase não deixaram vestígios. Lino André procura vislumbres da vida dos humanos que habitaram o Algarve há 32 mil anos.

Lino André é arqueólogo e faz investigação científica no Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve. Passa grande parte dos seus dias no laboratório J24, num pré-fabricado de madeira rodeado de pinheiros-mansos. Faz lembrar os bungalows de um parque de campismo, ouve-se os pássaros e o som dos ramos que abanam com o vento. Cheira a mato.

