O algarvio Jody Lot sagrou-se, este domingo, campeão do mundo de Pesca Submarina, no XXXI Campeonato do Mundo, que decorreu, este fim de semana, em Sagres.

Um dia depois de Teresa Duarte ter conquistado o título feminino, na Taça do Mundo, o alvorense foi mais forte que a concorrência e repetiu o título que já tinha conquistado em 2012.

