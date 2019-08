Duas crianças feridas com gravidade num despiste em Vila do Bispo

Hoje às 12:41 Facebook

Duas crianças com 12 e 7 anos ficaram feridas com gravidade no despiste de um automóvel no Zavial, em Vila do Bispo, esta quinta-feira.

O despiste causou ainda ferimentos ligeiros ao condutor do veículo, um homem de 46 anos.

As vítimas vão ser transportadas de helicóptero para uma unidade hospitalar cuja localização não foi ainda confirmada, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O alerta para o acidente foi dado às 10.42 horas, mantendo-se ainda no local, às 12.20 horas, 22 operacionais dos Bombeiros de Vila do Bispo, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por seis veículos e um meio aéreo.

Os três feridos são de nacionalidade portuguesa, indicou a mesma fonte.