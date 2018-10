Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Microplásticos também foram encontrados em ostras e salmonetes.

Investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), da Universidade do Algarve, encontraram microplásticos em mexilhões na costa algarvia. A presença de microplásticos, que não era expectável, foi detetada este verão, com principal incidência na zona de Sagres.

Leia mais em Sul Informação