Mundo do surf nacional juntou-se em prol da natureza

Mais de meio milhar de surfistas, entre os quais alguns dos mais conceituados atletas da modalidade em Portugal, juntaram-se em Sagres em prol dos oceanos, "a grande causa do nosso século".

Na sua primeira edição, o Paddle Out for Nature teve forte adesão. "Com centenas de surfistas na água, um dos grandes objetivos desta associação está cumprido, unir o mundo do surf nacional nesta cerimónia em Sagres, sensibilizando a população para a grande causa do nosso século, a proteção e defesa da natureza, das praias e dos oceanos", referiu a associação Paddle Out For Nature, que organizou o evento.

